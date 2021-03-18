Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile ilgili bir flaş transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray'da da oynayan Koray Günter'i transfer etmek istediğini yazdı.

Calcimercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Verona takımında oynayan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Beşiktaş deneyimli futbolcunun transferi için 4 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödemek zorunda olduğu yazıldı.

GALATASARAY'DA 4.5 SEZON KALDI

Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'dan 2014 yılı devre arası döneminde ayrılan ve Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, sarı-kırmızılılarda 4.5 sezon oynadı. Günter daha sonra Genoa ekibinde bedelsiz olarak gitti.