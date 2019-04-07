Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 60 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 33 gol attı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 13 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 16 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 9 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 21, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.