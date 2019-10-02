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HaberlerFutbol

Beşiktaş'ın konuğu Wolverhampton

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek

Beşiktaş

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARI 78. RANDEVUDA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.

TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:

SEZON

ORGANİZASYON

MAÇ

SONUÇLAR

1968-69

Şampiyon Kulüpler Kupası

Fenerbahçe-Manchester City

2-1 / 0-0

1972-73

Kupa Galipleri Kupası

Ankaragücü-Leeds United

1-1 / 0-1

1976-77

Şampiyon Kulüpler Kupası

Trabzonspor-Liverpool

1-0 / 0-3

1977-78

UEFA Kupası

Fenerbahçe-Aston Villa

0-2 / 0-4

1978-79

UEFA Kupası

Galatasaray-West Bromwich Albion

1-3 / 1-3

1979-80

Kupa Galipleri Kupası

Fenerbahçe-Arsenal

0-0 / 0-2

1982-83

Şampiyon Kulüpler Kupası

Beşiktaş-Aston Villa

0-0 / 1-3

1993-94

Şampiyorlar Ligi Elemeleri

Galatasaray-Manchester United

3-3 / 0-0

1994-95

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Manchester United

0-0 / 0-4

1994-95

UEFA Kupası

Trabzonspor-Aston Villa

1-0 / 1-2

1995-96

İnter Toto

Bursaspor-Wimbledon

4-0

1996-97

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Manchester United

0-2 / 1-0

1998-99

İnter Toto

Samsunspor-Crystal Palace

2-0 / 2-0

1999-00

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Chelsea

0-5 / 0-1

1999-00

UEFA Kupası

Galatasaray-Leeds United

2-0 / 2-2

1999-00

UEFA Kupası Finali

Galatasaray-Arsenal

0-0 (Penaltılarda 4-1)

2000-01

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Leeds United

0-6 / 0-0

2001-02

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Liverpool

0-0 / 1-1

2003-04

UEFA Kupası

Gençlerbirliği-Blackburn Rowers

3-1 / 1-1

2003-04

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Chelsea

2-0 / 0-2

2004-05

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Manchester United

2-6 / 3-0

2005-06

UEFA Kupası Grup

Beşiktaş-Bolton Wanderers

1-1

2006-07

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Liverpool

2-3 / 3-2

2006-07

UEFA Kupası Grup

Beşiktaş-Tottenham

0-2

2006-07

UEFA Kupası Grup

Fenerbahçe-Newcastle United

0-1

2007-08

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Liverpool

2-1 / 0-8

2007-08

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Chelsea

2-1 / 0-2

2008-09

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Arsenal

2-5 / 0-0

2009-10

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Manchester United

0-1 / 1-0

2010-11

UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor-Liverpool

0-1 / 1-2

2010-11

Şampiyonlar Ligi

Bursaspor-Manchester United

0-1 / 0-3

2011-12

UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş-Stoke City

1-2 / 3-1

2012-13Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-1 / 1-0
2013-14Şampiyonlar Ligi ön elemeFenerbahçe-Arsenal0-3 / 0-2
2013-14Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea1-1 / 0-2
2014-15Şampiyonlar LigiGalatasaray-Arsenal1-4 / 1-4
2014-15Şampiyonlar Ligi ön elemeBeşiktaş-Arsenal0-0 / 0-1
2014-15UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Tottenham1-1 /1-0
2014-15UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Liverpool0-1 / 1-0
2016-17UEFA Avrupa LigiFenerbahçe-Manchester United1-4 / 2-1
2018-19UEFA Avrupa LigiMedipol Başakşehir-Burnley0-0 / 0-1

BEŞİKTAŞ 20 MAÇ YAPTI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.

Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:

Sezon

Organizasyon

Maç

Sonuç

1982-83

Şampiyon K. Kupası

Beşiktaş-Aston Villa

0-0 / 1-3

2000-01

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Leeds United

0-6 / 0-0

2003-04

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Chelsea

2-0 / 0-2

2005-06

UEFA Kupası

Beşiktaş-Bolton Wanderers

1-1

2006-07

UEFA Kupası

Beşiktaş-Tottenham

0-2

2007-08

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Liverpool

2-1 / 0-8

2009-10

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Manchester United

0-1 / 1-0

2011-12

UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş-Stoke City

1-2 / 3-1

2014-15UEFA Şampiyonlar Ligi elemeBeşiktaş-Arsenal0-0 / 0-1
2014-15UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Tottenham1-1 / 1-0
2014-15UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Liverpool0-1 / 1-0

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