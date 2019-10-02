Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.
Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI
Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.
TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARI 78. RANDEVUDA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.
İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.
TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARININ MAÇLARI
Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:
SEZON
ORGANİZASYON
MAÇ
SONUÇLAR
1968-69
Şampiyon Kulüpler Kupası
Fenerbahçe-Manchester City
2-1 / 0-0
1972-73
Kupa Galipleri Kupası
Ankaragücü-Leeds United
1-1 / 0-1
1976-77
Şampiyon Kulüpler Kupası
Trabzonspor-Liverpool
1-0 / 0-3
1977-78
UEFA Kupası
Fenerbahçe-Aston Villa
0-2 / 0-4
1978-79
UEFA Kupası
Galatasaray-West Bromwich Albion
1-3 / 1-3
1979-80
Kupa Galipleri Kupası
Fenerbahçe-Arsenal
0-0 / 0-2
1982-83
Şampiyon Kulüpler Kupası
Beşiktaş-Aston Villa
0-0 / 1-3
1993-94
Şampiyorlar Ligi Elemeleri
Galatasaray-Manchester United
3-3 / 0-0
1994-95
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Manchester United
0-0 / 0-4
1994-95
UEFA Kupası
Trabzonspor-Aston Villa
1-0 / 1-2
1995-96
İnter Toto
Bursaspor-Wimbledon
4-0
1996-97
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Manchester United
0-2 / 1-0
1998-99
İnter Toto
Samsunspor-Crystal Palace
2-0 / 2-0
1999-00
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Chelsea
0-5 / 0-1
1999-00
UEFA Kupası
Galatasaray-Leeds United
2-0 / 2-2
1999-00
UEFA Kupası Finali
Galatasaray-Arsenal
0-0 (Penaltılarda 4-1)
2000-01
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Leeds United
0-6 / 0-0
2001-02
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Liverpool
0-0 / 1-1
2003-04
UEFA Kupası
Gençlerbirliği-Blackburn Rowers
3-1 / 1-1
2003-04
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Chelsea
2-0 / 0-2
2004-05
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Manchester United
2-6 / 3-0
2005-06
UEFA Kupası Grup
Beşiktaş-Bolton Wanderers
1-1
2006-07
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Liverpool
2-3 / 3-2
2006-07
UEFA Kupası Grup
Beşiktaş-Tottenham
0-2
2006-07
UEFA Kupası Grup
Fenerbahçe-Newcastle United
0-1
2007-08
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Liverpool
2-1 / 0-8
2007-08
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Chelsea
2-1 / 0-2
2008-09
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Arsenal
2-5 / 0-0
2009-10
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Manchester United
0-1 / 1-0
2010-11
UEFA Avrupa Ligi
Trabzonspor-Liverpool
0-1 / 1-2
2010-11
Şampiyonlar Ligi
Bursaspor-Manchester United
0-1 / 0-3
2011-12
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Stoke City
1-2 / 3-1
|2012-13
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Manchester United
|0-1 / 1-0
|2013-14
|Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Fenerbahçe-Arsenal
|0-3 / 0-2
|2013-14
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Chelsea
|1-1 / 0-2
|2014-15
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Arsenal
|1-4 / 1-4
|2014-15
|Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Beşiktaş-Arsenal
|0-0 / 0-1
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Tottenham
|1-1 /1-0
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Liverpool
|0-1 / 1-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Manchester United
|1-4 / 2-1
|2018-19
|UEFA Avrupa Ligi
|Medipol Başakşehir-Burnley
|0-0 / 0-1
BEŞİKTAŞ 20 MAÇ YAPTI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.
Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.
Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:
Sezon
Organizasyon
Maç
Sonuç
1982-83
Şampiyon K. Kupası
Beşiktaş-Aston Villa
0-0 / 1-3
2000-01
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Leeds United
0-6 / 0-0
2003-04
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Chelsea
2-0 / 0-2
2005-06
UEFA Kupası
Beşiktaş-Bolton Wanderers
1-1
2006-07
UEFA Kupası
Beşiktaş-Tottenham
0-2
2007-08
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Liverpool
2-1 / 0-8
2009-10
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Manchester United
0-1 / 1-0
2011-12
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Stoke City
1-2 / 3-1
|2014-15
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|Beşiktaş-Arsenal
|0-0 / 0-1
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Tottenham
|1-1 / 1-0
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Liverpool
|0-1 / 1-0
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