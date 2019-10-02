Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARI 78. RANDEVUDA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.

TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:

SEZON ORGANİZASYON MAÇ SONUÇLAR 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Fenerbahçe-Manchester City 2-1 / 0-0 1972-73 Kupa Galipleri Kupası Ankaragücü-Leeds United 1-1 / 0-1 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor-Liverpool 1-0 / 0-3 1977-78 UEFA Kupası Fenerbahçe-Aston Villa 0-2 / 0-4 1978-79 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 / 1-3 1979-80 Kupa Galipleri Kupası Fenerbahçe-Arsenal 0-0 / 0-2 1982-83 Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş-Aston Villa 0-0 / 1-3 1993-94 Şampiyorlar Ligi Elemeleri Galatasaray-Manchester United 3-3 / 0-0 1994-95 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 / 0-4 1994-95 UEFA Kupası Trabzonspor-Aston Villa 1-0 / 1-2 1995-96 İnter Toto Bursaspor-Wimbledon 4-0 1996-97 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Manchester United 0-2 / 1-0 1998-99 İnter Toto Samsunspor-Crystal Palace 2-0 / 2-0 1999-00 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 / 0-1 1999-00 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 / 2-2 1999-00 UEFA Kupası Finali Galatasaray-Arsenal 0-0 (Penaltılarda 4-1) 2000-01 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Leeds United 0-6 / 0-0 2001-02 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 0-0 / 1-1 2003-04 UEFA Kupası Gençlerbirliği-Blackburn Rowers 3-1 / 1-1 2003-04 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Chelsea 2-0 / 0-2 2004-05 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Manchester United 2-6 / 3-0 2005-06 UEFA Kupası Grup Beşiktaş-Bolton Wanderers 1-1 2006-07 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 2-3 / 3-2 2006-07 UEFA Kupası Grup Beşiktaş-Tottenham 0-2 2006-07 UEFA Kupası Grup Fenerbahçe-Newcastle United 0-1 2007-08 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Liverpool 2-1 / 0-8 2007-08 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Chelsea 2-1 / 0-2 2008-09 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Arsenal 2-5 / 0-0 2009-10 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Manchester United 0-1 / 1-0 2010-11 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Liverpool 0-1 / 1-2 2010-11 Şampiyonlar Ligi Bursaspor-Manchester United 0-1 / 0-3 2011-12 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Stoke City 1-2 / 3-1 2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0 2013-14 Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2 2013-14 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2 2014-15 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4 2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United 1-4 / 2-1 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Burnley 0-0 / 0-1

BEŞİKTAŞ 20 MAÇ YAPTI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.

Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle: