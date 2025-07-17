Beşiktaş'ın Mohamed Diomande ısrarı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rangers'ın orta sahası Mohamed Diomande için ısrarlı... İlk teklifi reddedilen siyah-beyazlıların, İskoç kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Rangers'ın orta sahası Mohamed Diomande'yi gündemine almıştı.
Africa Foot'ta yer alan habere göre; İskoç kulübüne yaptığı ilk teklifi reddedilen Beşiktaş yönetimi, yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
23 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için ilk etapta 7.5 milyon Euro öneren Serdal Adalı yönetimi, Rangers'ın olumsuz cevabına karşın İskoçya ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 31 maça çıkan Diomande, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Diomande'nin Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Diomande, geçtiğmiiz sezon Feenrbahçe'ye karşı Rangers'ın 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1 asist kaydetmişti.