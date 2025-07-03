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        Beşiktaş'ın orta saha planı!

        Orta sahada kadroda düşünmediği Alex-Oxlade Chamberlain, Musrati ve Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ilerleyen günlerde Gedson Fernandes'in satışı konusunda da hareketlilik yaşanabilir. Başkan Serdal Adalı'nın hedefi ise çok kaliteli bir 8 numarayı takıma dahil etmek.

        Giriş: 03.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:50
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forvet hattına Tammy Abraham hamlesini yaparken gözler diğer mevkilere çevrildi.

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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en önemli hedeflerinden birisi de orta alana kaliteli bir ismi getirmek.

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        Alex-Oxlade Chamberlain ile fesih noktasına gelen siyah-beyazlılar, Musrati ve Jean Onana ile de yollarını ayıracak.

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        Musrati'ye Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa'dan da talipler var.

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        Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen ve takımda da kalmak istemeyen Libyalı futbolcudan satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gelir elde etmeyi hedefliyor.

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        Genoa'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Jean Onana ise yine bir takıma kiralanacak.

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        Diğer yandan Gedson Fernandes'e de ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

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        Beşiktaş yönetimi, satış konusunu değerlendirmeye alsa da Benfica'ya ödenecek yüzde 50'lik pay konusu çözüme kavuşmadı.

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        Başkan Serdal Adalı, Portekiz ekibine payın kaldırılması için ilk etapta 5 milyon Euro, sonrasında ise 7 milyon Euro önerse de kabul görmedi.

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        10 milyon Euro ile isteyen Benfica ile pazarlıklar şimdilik tıkanırken Gedson Fernandes'in satışı konusunda ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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        Ancak siyah-beyazlılar, buna rağmen kadrosuna kaliteli bir 8 numara katmak için arayışlarını sürdürüyor.

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        Napoli forması giyen Frank Anguissa için uzun süre uğraş veren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin inadının kırılmaması üzerine beklemeye geçmişti.

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        Farklı adaylar için de görüşmeler sürerken orta alana kısa süre içinde kaliteli bir takviyenin gelmesi bekleniyor.

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