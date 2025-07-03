Beşiktaş'ın orta saha planı!
Orta sahada kadroda düşünmediği Alex-Oxlade Chamberlain, Musrati ve Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ilerleyen günlerde Gedson Fernandes'in satışı konusunda da hareketlilik yaşanabilir. Başkan Serdal Adalı'nın hedefi ise çok kaliteli bir 8 numarayı takıma dahil etmek.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forvet hattına Tammy Abraham hamlesini yaparken gözler diğer mevkilere çevrildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en önemli hedeflerinden birisi de orta alana kaliteli bir ismi getirmek.
Alex-Oxlade Chamberlain ile fesih noktasına gelen siyah-beyazlılar, Musrati ve Jean Onana ile de yollarını ayıracak.
Musrati'ye Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa'dan da talipler var.
Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen ve takımda da kalmak istemeyen Libyalı futbolcudan satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gelir elde etmeyi hedefliyor.
Genoa'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Jean Onana ise yine bir takıma kiralanacak.
Diğer yandan Gedson Fernandes'e de ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş yönetimi, satış konusunu değerlendirmeye alsa da Benfica'ya ödenecek yüzde 50'lik pay konusu çözüme kavuşmadı.
Başkan Serdal Adalı, Portekiz ekibine payın kaldırılması için ilk etapta 5 milyon Euro, sonrasında ise 7 milyon Euro önerse de kabul görmedi.
10 milyon Euro ile isteyen Benfica ile pazarlıklar şimdilik tıkanırken Gedson Fernandes'in satışı konusunda ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Ancak siyah-beyazlılar, buna rağmen kadrosuna kaliteli bir 8 numara katmak için arayışlarını sürdürüyor.
Napoli forması giyen Frank Anguissa için uzun süre uğraş veren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin inadının kırılmaması üzerine beklemeye geçmişti.