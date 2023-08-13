Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi
Giriş: 13.08.2023 - 23:02
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında yarın saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak.