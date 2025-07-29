Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin ile yolları ayırıyor
Beşiktaş, gelecek sezon kadroda düşünmediği Kerem Atakan Kesgin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Giriş: 29.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:28
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı esmeye devam ediyor... Siyah-beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya varırken, resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen Kerem Atakan Kesgin, 15 maçta 2 asist üretti.
25 yaşındaki orta saha, 2022 yılında 1.4 milyon Euro karşılığında Sivasspor'dan transfer edilmişti.
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