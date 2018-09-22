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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel: Centilmence bir derbi olsun

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacakları derbinin centilmenlik içinde geçmesini beklediğini söyledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi, 12:57 | Güncelleme:

Hüseyin Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg'u yenmenin moraliyle Kadıköy'e gittiklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübünde de yeni bir yönetimin görevde olduğunu vurgulayan Yücel, "Çok ümitliyiz. Bardağın dolu tarafına bakıp ona göre hareket etmeyi ümit ediyoruz. Yapılan açıklamalar olumlu. İnşallah yönetimimizle, başkanımızla birlikte Fenerbahçe'ye konuk olacağız. herhangi bir sıkıntı ve problem yaşanacağını zannetmiyorum. Fenerbahçeli yönetici arkadaşlarımızın bizi çok iyi ağırlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

"KAZANACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"

Hüseyin Yücel, deplasmanda Fenerbahçe'yi yeneceklerini ümit ettiğini dile getirdi.

Yeni yönetim olarak kendilerinin de ilk derbi maçı olduğunu aktaran Yücel, "Rekabetin yanı sıra farklı bir önemi de var bu derbinin. Orada da yönetim değişikliği var. Farklı bir bakış açısı futbolumuza gelmeye başladı. Centilmence bir derbi olmasını temenni ediyorum. Maçı kazanacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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