Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor...



Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan Siyah-Beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak üzere. Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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