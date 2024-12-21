Beşiktaş'ta 4 eksik: Udokhai, Muçi ve Gedson 11'e döndü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

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Serdar Topraktepe, Adana'da ilk 11'de tercih ettiği Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Topraktepe, bu futbolcuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürdü.