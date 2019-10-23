Beşiktaş'ta büyük kenetlenme

Beşiktaş'ta yaşanan mali problemler nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, finansal kaynak oluşturmaya ve ödemeleri gerçekleştirmeye hazırlanırken, siyah-beyazlı taraftarlar duruma el attı ve Kartal Yuvası organizasyonu gerçekleştirmeye karar verdi. Daha önce de kulüp zor durumdayken benzer organizasyonlar gerçekleştiren taraftarlar, #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle kulüp için destek mesajları atmaya başladı. Sosyal medyada başlayan bu destek kısa sürede Türkiye gündemine gelirken, kulüp personeli ve yöneticilerden de destek geldi. Sportif Direktör Ali Naibi başta olmak üzere siyah-beyazlı camiadaki birçok kişi lisanslı ürün alacağını açıkladı.

ÇEBİ DE KATILDI

Beşiktaş'ta taraftarlarının bu desteğine başkan Ahmet Nur Çebi de kayıtsız kalmadı. Çebi, resmi Twitter hesabından kampanyaya destek vereceğini belirterek "1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum" ifadelerini kullandı.