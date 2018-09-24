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Beşiktaş'ta gözler Adem Ljajic'te olacak

Beşiktaş, 2005'ten bu yana deplasmanda deviremediği Fenerbahçe ile bu gece Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımda ligde çıktığı 20 maçta galibiyet sevinci elde edemeyen Şenol Güneş, bu kez gülmek istiyor. Tecrübeli teknik direktörün en çok güvendiği isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor

24 Eylül 2018 Pazartesi, 10:16 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta Jose Sosa gittiğinden beri yokluğu hissedilen oyun kurucu, Adem Ljajic transferiyle sona ermişti. Anderson Talisca skora etki etse de Sosa'lı dönemdeki Kartal'ın şiir gibi oyunu başkaydı.

Ljajic'in gelişiyle birlikte siyah-beyazlıların da gözlerinin pası silinmeye başladı. Takım arkadaşlarına alıştıkça 'ince ara paslarını' atmaya başlayan Sırp yıldız bugünkü derbide teknik direktör Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerden.

Deneyimli çalıştırıcı, 26 yaşındaki futbolcuya özel görev verecek. Ljajic, orta sahada hücumlara yön verecek. Toplar, onda toplanacak ve Ljajic'ten dağılacak.

Sırp yıldız geniş saha görüşü ile Şenol Güneş'in saha içindeki 'beyni' olacak. Koşu kalitesi yüksek olan Ljajic'e takım savunmasında da önemli görev düşüyor. Fenerbahçe'nin atağa hızlı çıkışını engellemek için 26 yaşındaki futbolcu kaybedilen yerde topa basacak.

DERBİ ÖNCESİ KONUŞTU

Süper Lig'de Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Sırp yıldız Adem Ljajic, derbi öncesinde konuştu.

Takım içerisindeki arkadaşlığın çok yüksek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Benim önceliğim her zaman takıma katkıda bulunmak. Mümkün olduğunca en iyi düzeye, yani son noktaya gitmemiz gerekiyor. Şu an en yakın hedef, tabii ki lig. Önümüzde bir derbi var. Zafere odaklanmış durumdayız. Bundan sonra da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz. Burada herkes takım için varını yoğunu ortaya koyuyor. Taraftarımız bizimle olsun. Onların varlığı bizim için çok önemli" dedi.

Taraftara da mesaj gönderen yıldız futbolcu, "Bizimle birlikte olun. Evde oynadığımız bütün maçlarda stadı doldurun. Taraftarın varlığı bizim için çok önemli. Kazanabilmemiz için, zaferler elde edebilmemiz için taraftara çok ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.

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