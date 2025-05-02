Beşiktaş'ın 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Disiplin Kurulu toplantısında yaşanan olaylar sonrası disipline sevk edilen Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat hakkında karar çıktı.

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeler, yapılan son toplantıda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihracı için oylama yapılmasını kararlaştırdı.

Yönetim, kararı onayladığı takdirde ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.