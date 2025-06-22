Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul düzenleniyor
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul gerçekleştiriliyor... Toplantıda, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması ve borsadaki halka açıklık oranı gibi önemli konular görüşülüyor.
Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.
ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başladı.
Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.