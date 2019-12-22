Beşiktaş'ta penaltı isyanı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Cüneyt Çakır'ın Vida-Serdar pozisyonundaki kararlarına Beşiktaş cephesinden isyan geldi.

14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, açılan ortaya yükselmek üzere olan Vida, Serdar'la girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ön direğe hareketlenen Vida'nın Serdar'ın müdahalesiyle yerde kalmasına penaltı iddialarında bulunan Beşiktaş cephesi pozisyona isyan etti.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında da benzer bir pozisyon yaşandı ve Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi.

Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların, bu itirazları yerinde bulunmadı ve Video Hakem Sistemi de Çakır'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

NE DEDİLER?

Rıdvan Dilmen: "Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. İkinci gol faul var mı yok mu Fenerbahçeli gözlüğümü çıkarıp baktım yok faul. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Görmedi, penaltı ile skor değişti. Korneri aut verdi, döndü gol oldu."

Erman Toroğlu: "Penaltıda biz takıldık. Beşiktaşlı oyuncunun iki el açık hamle yapması yanlış. Top geliyor mu, gelmiyor... Hakem pozisyona yakın. Tribünde 5-6 yaşında çocuk gördü. Zor pozisyon, VAR işte bunun için var. Rebocho'nun yüzüne zoom yapıldığında zaten anladık durumu."