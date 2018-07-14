Transferde sessiz günler geçiren Beşiktaş’ta, kadroya dahil edilecek oyunculardan çok mevcut isimlere gelen teklifler konuşuluyor.

Mali açıdan oldukça zor bir dönemde olan Siyah-Beyazlılar'a son olarak Fabri ve Ryan Babel'in için bazı kulüplerden gelen teklifler gündemi oldukça meşgul etti.

İngiltere Premer Lig ekibi Fulham'ın Fabri için 4,5 milyon Euro'luk teklif yapması yönetim kanadını heyecanlandırırken, teknik direktör Şenol Güneş'in veto etmesi ile birlikte bu transferin gerçekleşme olasılığı oldukça azaldı.

Son olarak ise Ryan Babel'in sürpriz bir şekilde Flamengo'nun radarına girmesi, para konusunda sıkışıklık yaşayan yönetimin yeniden heyecanlanmasına neden oldu.

Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı kulübün Hollandalı yıldız için sunduğu 7 milyon Euro'luk teklifi kabul ederken, Babel'in yıllık ücretini 4 milyon Euro'ya çıkarması transferin gerçekleşmemesine neden oldu.

Fabri ve Babel, teklifler gelmesine karşın takımda kalırken, gözler Ricardo Quaresma ile Domagoj Vida'ya çevrildi.

Bu iki oyuncunun satılması halinde iyi bir gelir geleceğini düşünen Beşiktaş yönetiminin en büyük beklentisi ise Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda finale kalan Vida...

Vida'nın iyi bir piyasası olduğunu bilen ve 20 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmeyen başkan Fikret Orman, Dünya Kupası'nın ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ricardo Quaresma için ise özellikle Çin'den gelecek olan teklifleri bekleyen Siyah-Beyazlı kurmaylar en az 10 milyon Euro civarında bir paraya da Portekizli oyuncuyu elden çıkarmanın ve mali olarak rahat nefes almanın hesaplarını yapıyor.