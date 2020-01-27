Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ederken camianın yüzünü güldüren tek gelişme Rıdvan Yılmaz'ın performansı oldu. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başında maça çıkan Şenol Fidan tarafından ilk 11'de sahaya sürülen 18 yaşındaki futbolcu, sol bekteki performansıyla alkış aldı. %83 isabetli pas yüzdesi ile oynayan Rıdvan, 3 top çalarken kendine güvenen görüntüsüyle de dikkat çekti. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu konusu çözülene kadar oynaması beklenmyen Pedro Rebocho'nun yokluğunda Rıdvan'ın Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk 11'de oynaması bekleniyor.

SİNAN'DAN BU YANA İLK

Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de görev alarak dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı. Rıdvan, 2012-2013 sezonunda forma giyen Sinan Kurumuş'un ardından siyah-beyazlı takımda forma giyen en genç futbolcu oldu.