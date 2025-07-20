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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu

        Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunner Solskjaer, takımdan ayrılması gereken isimleri belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:40
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        Beşiktaş’ta Avusturya kampı geride kaldı. Kadroda yer alan tüm oyuncuları kampa götüren Ole Gunnar Solskjaer, soru işareti bulunan isimleri daha net görme şansı yakaladı.

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        Son oynanan Petrzalka maçının ardından Norveçli çalıştırıcı, “Bugün futbolculara fikrimi değiştirmeleri için şans verdim. Fakat bazı isimler fikrimi değiştiremedi.” şeklinde konuşmuştu.

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        Beşiktaş’ta yol ayrımına gidilecek isimler de Avusturya kampının ardından netlik kazanmaya başladı. Siyah beyazlılarda Al Musrati’ye gelecek teklifler değerlendirilecek.

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        Libyalı futbolcu, 4 hazırlık maçına da yedek kulübesinde başlarken, sadece 2 karşılaşmada 2’nci yarıda oyuna dahil oldu.

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        Bir diğer isim Onana. Kamerunlu futbolcu için teklif bekleniyor. Siyah beyazlıların 4 hazırlık maçına da yedek başlayan Onana, sadece son oynanan Petrzalka mücadelesinin 2’nci yarısında oyuna dahil oldu.

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        Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov ile de yol ayrımına yakın. Kazak futbolcu için özellikle Rusya’dan teklif gelebileceği iddia edildi.

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