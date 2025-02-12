Beşiktaş'ta yeni transferler için imza günü!

Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenledi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile basın mensupları katıldı.

Törende konuşan başkan Adalı, "Biliyorsunuz ki mazbatayı aldığımızdan beri yaklaşık 40 gün oldu. Bizim için bu sürenin her günü Beşiktaş için çalışarak geçti. Beşiktaş için gerçekten çalışanların böyle olması gerektiğine inanıyorum. Beşiktaş’ın bugünkü koşullarında çözüm; yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Beşiktaş’ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti. Biz, Beşiktaş’ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 sezonda yapılan yanlışların etkilerini ve bunların oluşturduğu külfeti hala yaşıyoruz. Yapılan bu yanlışların ceremesini hala çekiyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Yüksek bedellerin altına imza atarak popülist davranma niyetimiz de yok. Transfer dönemini en iyi şekilde geçirmek istedik. Genç arkadaşlarımızı kadroya kattık. Kendilerinden beklentimiz yüksek. Çok genç olduklarının da farkındayız. Bunun yanı sıra Amir Hadziahmetovic de oynamaya hazır bir şekilde yuvasına döndü. Hocamızın da oyun bilgisine güveniyoruz" diye konuştu.

KENY ARROYO: İLK SAHAYA ÇIKACAĞIM MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu Keny Arroyo, Avrupa'da futbol oynamasının çocukluk hayali olduğunu belirterek, "İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Böylelikle hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Daha önce Türkiye’de futbol oynayanları izlediğim için burada oynanan futbola biraz aşinayım. Mücadele açısından Ekvador futboluna da benzetiyorum. Beşiktaş benim için bir hayaldi. Sorumluluğun bilincindeyim. Sahaya çıkınca siz de göreceksiniz. Saha oynayacağım oyunla bunu göstereceğim" şeklinde konuştu. Süper Lig’de oynayan defans oyuncularının sert olduğunu dile getiren Arroyo, "Defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Bu sertliği kırmak için güçlü ve çevik olmanız gerekiyor. Ben çevikliğimle onların üstesinden geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.