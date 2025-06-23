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        Beşiktaş'ta yetki alındı, gözler transferde

        Beşiktaş'ta merakla beklenen olağanüstü genel kurul tamamlandı. Gözler de artık transfere çevrildi.

        Giriş: 23.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:24
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        Yetki alındı, gözler transferde
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        Beşiktaş Kulübünde gayrimenkul projeleri ve borsadaki halka açıklık oranına ilişkin maddeler başta olmak üzere birçok tasarının oylandığı olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı.

        Yaklaşık 3 bin 500 üyenin katıldığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin bulunduğu maddeler üyelerin oylarına sunuldu.

        Fulya'daki akaryakıt istasyonu ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret AŞ ile ilgili projeler, oy çokluğuyla reddedildi.

        Gündemdeki Dikilitaş projesi olmak üzere kulübün yeni gayrimenkullerini geliştirmek için yönetime yetki verilmesi, BJK Plaza'nın kiralanması ve borsadaki halka açıklık oranının değiştirilmesine yönelik maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

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        Siyah-beyazlı yönetim, büyük önem verdiği Dikilitaş projesi için onay alırken borçlar konusunda önünü daha rahat görme imkanı bulacak.

        GÖZLER ARTIK TRANSFERDE

        Bu gelişmelerin ardından da Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 Temmuz'da başlayacak yaz kampına kadar 3 transferi yetiştirmek istiyor.

        İlk olarak forvet, sol kanat ve orta saha bölgelerine odaklanan siyah-beyazlılar, Masuaku'nun ayrılığının ardından sol bek için de arayışlarını sürdürüyor.

        Beşiktaş'ta ilerleyen günlerin transferde hareketli geçmesi bekleniyor.

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