Beşiktaş'ta yol ayrımı: Alex-Oxlade Chamberlain
Beşiktaş, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
Ciro Immobile ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Yönetim son olarak Norveçli teknik adamın planlarında yer almayan Alex-Oxlade Chamberlain ile masaya oturdu.
1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Son senesine giren ve yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan İngiliz yıldızla 1.5 milyon Euro'luk fesih bedelinde el sıkışıldı.
31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 50 maça çıkarken 5 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 556 dakika sahada kaldı.