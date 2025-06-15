Beşiktaş'tan Gabriel Charpentier'e yakın takip!
Beşiktaş'ın Parma forması giyen 26 yaşındaki santrfor Gabriel Charpentier ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş için yeni bir forvet iddiası ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Parma'da forma giyen Kongolu santrfor Gabriel Charpentier'i takip etmeye başladı.
Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Serie A'da forma giymek istediğini, ancak cazip tekliflere de açık olduğu belirtildi.
26 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda 10 maça çıktı. Gabriel Charpentier bu müsabakalarda 1 gol ile 3 asist üretti.
Gabriel Charpentier'ın Parma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro.