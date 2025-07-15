Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Arjantin basını, siyah-beyazlıların Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için teklifte bulunduğunu yazdı.
Transferin hareketli takımı Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.
Siyah-beyazlıların, Boca Juniors forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Milton Delgado için teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Arjantin basınında çıkan habere göre; Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak görev yapan 20 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'a 5 milyon Euro önerdi.
Ancak Boca'nın bu teklifi reddettiği ve en az 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
1.66'lık boyuyla Beşiktaş'ın eski yıldızı Gary Medel'e benzetilen Delgado, orta sahadaki çalışkanlığı ve agresif futboluyla öne çıkıyor. Milton Delgado bu sezon 14 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.