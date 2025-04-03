Beşiktaş'tan Serdal Adalı'nın cezasına 'YORUMSUZ' tepki!

Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL para cezası aldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, kararı, 'YORUMSUZ' başlığı altında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF başkanlığına seçildiği gün yaptığı konuşmayı paylaştı. Hacıosmanoğlu söz konusu konuşmasında, "Allah nasip eder de bu salondan başkan olarak çıkarsam; ilk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız. Kaldırcaz maddeleri" demişti.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"YORUMSUZ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ilecezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."