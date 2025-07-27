Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında flaş bir iddia öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, alınan kötü sonuçların ardından Norveçli teknik adamla yollarını ayırabileceği ve alternatif isimlerin araştırıldığı aktarıldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği ile dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.
L'Equipe'in aktardığı haberde, Norveçli teknik adamın alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılabileceği belirtildi
ALTERNATİF İSİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Solskjaer, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle yönetimin radarına girdi.
Siyah-beyazlı kulübün, tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif isimleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.
YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR
Beşiktaş yönetiminin, kısa süre içinde net bir karar vermesi ve teknik heyet konusunda somut adımlar atması bekleniyor.