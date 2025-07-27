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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında flaş bir iddia öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, alınan kötü sonuçların ardından Norveçli teknik adamla yollarını ayırabileceği ve alternatif isimlerin araştırıldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 18:35 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:35
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        Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği ile dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

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        L'Equipe'in aktardığı haberde, Norveçli teknik adamın alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılabileceği belirtildi

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        ALTERNATİF İSİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR

        2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Solskjaer, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle yönetimin radarına girdi.

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        Siyah-beyazlı kulübün, tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif isimleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

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        YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

        Beşiktaş yönetiminin, kısa süre içinde net bir karar vermesi ve teknik heyet konusunda somut adımlar atması bekleniyor.

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