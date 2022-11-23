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Beşiktaş'tan son dakika! 10 numaraya sürpriz isim

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta sahadaki skor sıkıntısını gidermek isterken yönetim de harekete geçti. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta orta alan için sürpriz bir isim gündeme geldi

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  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Beşiktaş’ta orta sahaların skor katkısının düşüklüğü teknik heyetin canını sıkıyor.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Siyah-beyazlılarda Josef De Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Dele Alli toplamda 2 kez fileleri sarstı. Bu 4’lü arkadaşlarına da 4 kez gol pası verdi.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Orta sahaların gol katkısı verememesinden dolayı hücum yükünün forvetlere binmesinden rahatsız olan teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında bu bölgeye transfer istiyor.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Deneyimli teknik adam, ara transfer dönemine kadar bu konuya takım içinde çözüm arayacak.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Güneş'in Redmond’ı forvet arkasında oynatarak bu bölgeden gol ya da asist katkısı almak istediği öğrenildi.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Transfer dönemine kadar bu şekilde bir alternatif üretmeyi planlayan Şenol Güneş, devre arasında ise takıma skorer bir orta saha oyuncusunun alınmasını istedi.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Siyah-beyazlılarda bu bölge için ise sürpriz bir isim gündeme geldi.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Beşiktaş, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Pafos takımında forma giyen Onni Valakari'yi radarına aldı.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    23 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de sıcak baktığı belirtilirken ocak ayında bu transfer için nabız yoklanacak.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Takımıyla sözleşmesinin son sezonunda bulunan Valakari, Pafos, Tromsö ve Turun takımlarında forma giydi.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

     

    Finlandiyalı futbolcu, 162 resmi maçta görev aldı.
  • Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Valakari, 55 gol atarken 18 de asiste imza attı.

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