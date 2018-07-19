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Eldeki 4 santrforun yıllık toplam maliyetinin 10 milyon Euro'yu bulması, yönetimin canını sıkıyor. Bu yüzden başta Negredo olmak üzere Vagner Love ve Pektemek’ten biriyle de yolların ayrılması planlanıyor. Ancak bu ayrılığın gerçekleşmesi ağustos sonunu bulabilir. Bunun bilincinde hareket eden transfer komitesi, santrfor için çalışmalarına şimdiden başladı. Rusya’da Dünya Kupası finalini izleyen Orman’ın Aboubakar için Portekiz’e uçarak Porto ile masaya oturacağı öğrenildi.