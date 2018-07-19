Kadrosunda 4 santrfor (Negredo, Love, Larin, Mustafa Peketemek) bulunmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda yeni bir santrfor daha arayan Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar’ı yeniden transfer etmek istiyor.
Siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giydiği 2016-17 sezonunda beğenilen bir performans gösterilen ancak FFP kuralları nedeniyle tapusunu alınamayan Kamerunlu santrfor için Başkan Fikret Orman bizzat kolları sıvadı.
Eldeki 4 santrforun yıllık toplam maliyetinin 10 milyon Euro'yu bulması, yönetimin canını sıkıyor. Bu yüzden başta Negredo olmak üzere Vagner Love ve Pektemek’ten biriyle de yolların ayrılması planlanıyor. Ancak bu ayrılığın gerçekleşmesi ağustos sonunu bulabilir. Bunun bilincinde hareket eden transfer komitesi, santrfor için çalışmalarına şimdiden başladı. Rusya’da Dünya Kupası finalini izleyen Orman’ın Aboubakar için Portekiz’e uçarak Porto ile masaya oturacağı öğrenildi.
Porto’da yıllık 800 bin Euro'ya oynayan ve Beşiktaş’ta geçirdiği güzel günler kadar aldığı parayı da unutamayan Aboubakar, Siyah-Beyazlı formayı yeniden giymek için can atıyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında olan 26 yaşındaki yıldızın tapusunu almak isteyen Orman, bu sezon Tosic, Mitrovic ve olası Vida satışından gelecek toplam 30 milyon Euro civarındaki gelirin bu transferde elleri güçlendireceği kanısında. (Güneş)
ŞENOL GÜNEŞ ONAYI VERDİ!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile transfer zirvesi gerçekleştirdi. Milliyet'in haberine göre; siyah beyazlı teknik adam, Premier Lig ekiplerinin gündeminde olan Domagaj Vida'nın satışına onay verdi.
West Ham'dan Hırvat stoper için 22 milyon Euro'luk teklif alan Beşiktaş, yeniden İngiltere'ye giderek Liverpool ile görüşme gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar, Vida'nın satılması halinde stoper ve forvet transferlerine yönelecek.
ROTA WELBECK!
Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor. Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu. Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ile dikkat çekiyor.
Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi. 42 maçta forma giyen Welbeck, takımına 10 gol 2 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt verilerine göre Welbeck'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Welbeck, tamamını İngiltere'de geçirdiği profesyonel kariyerinde 297 maçta 65 gol 39 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
BİR YERLİ BİR YABANCI!
Kara Kartal'da oyunculara gelen teklifler nedeniyle rota zaman zaman yön değiştiriyor. Fulham'ın kaleci Fabri için 7 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çalması, siyah-beyazlı yönetimi alternatif planlara itti.
Kolombiya basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini sürdürdüğü ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi.
Haberde Emery'nin Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı. Beşiktaş yönetimi, sadece yabancı değil, yerli kaleci adaylarıyla da temaslarını sıklaştırdı.
Şenol Güneş'in, Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime istekte bulunduğu öğrenildi. Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak.
Galatasaray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euro'(luk bir bonservis bedeli belirledi. Harun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. (Fotomaç)
BABEL DEVRE ARASINA KALDI!
Transferde alacağı oyunculardan çok, takım içindeki futbolcularına gelen tekliflerle gündemde yer alan Beşiktaş’ta, Ryan Babel ile yeni sözleşme uzatma konusu, yeni sezonun devre arasına kaldı. İlk olarak iki ay önce bu konunun gündeme geldiği öğrenilirken, Flemengo’dan yapılan teklif nedeniyle görüşmelerde ufak tefek pürüzler yaşanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Babel’in Brezilya’ya gitmek istememesi nedeniyle bu konu kapanırken, yönetimin de yeni sözleşme görüşmelerinin devre arasında yapılmasının daha uygun olduğuna karar verdiği belirtildi. Hollandalı futbolcunun, İstanbul’u çok sevmesi nedeniyle Beşiktaş’tan ayrılmak istememesi yönetimin elini yeni sözleşme için güçlendiriyor. (Milliyet)
ANDY NAJAR OPERASYONU
Honduras basını, siyah-beyazlıların Anderlecht forması giyen 25 yaşındaki sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Andy Najar'ı transfer gündemine aldığını iddia etti. Sakatlık problemleriyle boğuşan Andy Najar, Belçika ekibinde geçen sezon sadece 6 maçta forma giyebildi.
RIJEKA'YA YÜZDE 20
Beşiktaş’ın futbolcusu Matej Mitrovic’in transfer haberleri ülkesinde heyecan yarattı. Hırvat basınındaki haberlerde oyuncunun 4 milyon euro karşılığında Club Brugge’e gideceğine dikkat çekilirken bu bedelin bir bölümünün eski kulübüne kalacağı savunuldu. Siyah-beyazlı takımla yaptığı sözleşmede oyuncunun bir sonraki transferinin yüzde 20 hakkının Rijeka’da olduğu ve 800 bin Euro'nun mavi-beyazlılara gideceği belirtildi.
TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ!
Beşiktaş'tan stoper harekatı... Tosic'ten sonra Mitrovic'i de satan Siyah- Beyazlı yönetim Vida'yı da astronomik bir rakamla göndermenin planlarını yapıyor. Bu nedenle yönetim 2 stoper için harekete geçti. Listede Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Fransız Damien Da Silva ilk sırada bulunuyor.
4 sezondur Fransız takımı Caen'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Damien Da Silva'ya transfer edilmesi durumunda her hangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de bu transfere onay vermesi üzerine Siyah-Beyazlı yönetim Fransız starın menajeriyle bir görüşme yapacak. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak gösteriliyor. (Takvim)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.