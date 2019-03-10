Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk ederken Ömer Ali Şahiner'in şutunda hatalı bir gol yiyen Loris Karius tepki gördü. Vodafone Park'taki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Alman file bekçisi, sosyal medyada da eleştirilerin odağındaydı.
Öte yandan Opta'ya göre Karius'un Süper Lig'de kalesine gelen son 12 isabetli şutun yedisi gol oldu. İşte Beşiktaş taraftarlarının Karius için yaptığı paylaşımlardan bazıları...
"Karius tam bir istikrar abidesi. Her maç yiyor"
"Kim ne derse desin Karius Liverpool’un bize attığı 9. goldür"
"Evet arkadaşlar ben Loris Karius. Bugün hatalı gol yeme challenge'ı yapacağız"
"Karius teoride iyi, pratikte ise tam bir hayal kırıklığı"
"Karius çık kardeşim boş dursun o kale daha iyi"
"Karius kötü kaleci değil. Karius, Beşiktaş’a imza atmış ama Beşiktaş’a gelmemiş kaleci. Adam hala orada..."
"Bu çocukta da bu var. Gol yiyor. Sen yemiyorsun, başkası yemiyor... Karius yiyor"
"Karius bir topu kurtar da bizi şaşırt be"
"Bu Karius ömrümüzü yer bizim!"
"Abi sen belki kaleci değilsin zorlama istersen?"
"Beşiktaş tarihinin en kötü kalecisi Loris Karius."
Karius: "Bugün de yedim çok şükür"
"Güle güle Karius, hoşgeldin Fabri."
"Karius, hayalet Casper gibi... Şeffaf kolları var, kaleye gelen içinden geçiyor..."
"Hava tam boğazda teknelerle şampiyonluk turu atmalık ama bilin bakalım ne eksik? Evet.. Loris Karius'da el"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.