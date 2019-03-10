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Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a büyük tepki!

Giriş: 10.03.2019 - 20:18 | Güncelleme:  

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk ederken Loris Karius'un yediği gol tepkilere neden oldu. Alman file bekçisi Vodafone Park'ta ıslıklanırken sosyal medyada da eleştirilerin odağındaydı

  • 1 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk ederken Ömer Ali Şahiner'in şutunda hatalı bir gol yiyen Loris Karius tepki gördü. Vodafone Park'taki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Alman file bekçisi, sosyal medyada da eleştirilerin odağındaydı.

  • 2 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    Öte yandan Opta'ya göre  Karius'un Süper Lig'de kalesine gelen son 12 isabetli şutun yedisi gol oldu. İşte Beşiktaş taraftarlarının Karius için yaptığı paylaşımlardan bazıları...

  • 3 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Karius tam bir istikrar abidesi. Her maç yiyor"

     

  • 4 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Kim ne derse desin Karius Liverpool’un bize attığı 9. goldür"

  • 5 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Evet arkadaşlar ben Loris Karius. Bugün hatalı gol yeme challenge'ı yapacağız"

     

  • 6 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Karius teoride iyi, pratikte ise tam bir hayal kırıklığı"

  • 7 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Karius çık kardeşim boş dursun o kale daha iyi"

  • 8 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Karius kötü kaleci değil. Karius, Beşiktaş’a imza atmış ama Beşiktaş’a gelmemiş kaleci. Adam hala orada..."

  • 9 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Bu çocukta da bu var. Gol yiyor. Sen yemiyorsun, başkası yemiyor... Karius yiyor"

  • 10 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Karius bir topu kurtar da bizi şaşırt be"

     

  • 11 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Bu Karius ömrümüzü yer bizim!"

  • 12 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Abi sen belki kaleci değilsin zorlama istersen?"

  • 13 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Beşiktaş tarihinin en kötü kalecisi Loris Karius."

  • 14 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    Karius: "Bugün de yedim çok şükür"

     

  • 15 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Güle güle Karius, hoşgeldin Fabri."

  • 16 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Karius, hayalet Casper gibi... Şeffaf kolları var, kaleye gelen içinden geçiyor..."

     

  • 17 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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    "Hava tam boğazda teknelerle şampiyonluk turu atmalık ama bilin bakalım ne eksik? Evet.. Loris Karius'da el"

  • 18 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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  • 19 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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  • 20 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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  • 21 Beşiktaş taraftarlardan Karius'a büyük tepki!
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