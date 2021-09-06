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Beşiktaş token var mı, çıkacak mı? Beşiktaş token ne zaman satışa çıkacak? BJK coin...

Beşiktaş, kripto para dünyasına merhaba diyor. Son olarak Vodafone Park'ın güney tribününün isim hakkı için bitcicoin ile anlaşan siyah beyazlıların, Beşiktaş tokenı çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu...

Beşiktaş token var mı, çıkacak mı? Beşiktaş token ne zaman satışa çıkacak? BJK coin...

Uzun bir süredir merakla beklenen Beşiktaş token ile ilgili araştırmalar başladı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: BİTCİ GÜNEY TRİBÜNÜNE SPONSOR OLDU!

"Kulübümüz, dünyanın öncü taraftar token platformu Bitci ile tribün isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

Kulübümüzün Bitci ile imzaladığı anlaşma gereğince DenizBank Tribünü olarak anılan Vodafone Park Güney Tribünü, önümüzdeki üç yıl boyunca “Bitci Tribünü” olarak anılacak.

Katkılarından dolayı DenizBank’a teşekkür eder, Bitci sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ederiz."

BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Token (coin) ile ilgili binlerce kişi araştırma yaparken siyah beyazlı kulüpten henüz remsi bir açıklama gelmiş değil.

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