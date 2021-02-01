MEHMET DEMİRKOL

Nwakaeme sahadaki herkesten farklıydı. İstediği her şeyi istediği gibi yapabildi. Ayağından top almak dün imkansızdı sanki. Ona karşı yapılan her müdahale girişiminde hemen kılıcını kullanan bir matador gibi sakin ve beceriliydi. Karşısına dikilen bütün rakiplerini hayattan küstürecek bir parıltıda oynadı. Dün zaten çok yüksek olan standardını başka bir seviyeye çıkardı. Maçın kahramanı %90 O. 2-1’den sonra Beşiktaş baskı kurduğunda duvarı ören Uğurcan ’a da hakkını vermek lazım tabii. O bölümün %100 kahramanı da O.