Beşiktaş Trabzonspor maçında golden önce tartışmalı pozisyon! Faul var mı yok mu? Atiba ve Sörloth..

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken bordo-mavililer Alexander Sörloth'ta 5. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaşlılar, golden önce Sörloth'un faul yaptığı şeklinde itirazlarda bulunurken hakem Fırat Aydınus, bir süre VAR'ı bekledikten sonra golü geçerli saydı.

5. dakikada Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Karius'u mağlup etti ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Golün öncesindeki pozisyonda Sörloth'un topu kaparken Atiba'ya faul yaptığı şeklinde itirazlar olurken faul olup olmadığına dair VAR'la kurulan irtibat sonrasında gol geçerli sayıldı.

RIDVAN DİLMEN: BEN DE HAKEMİN KARARINI VERİRDİM

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen pozisyona dair "Ben Fırat Aydınus'un verdiği kararı verirdim, Ali Palabıyık'a göre gri pozisyondu, hakemin takdirine bıraktı. Yüzde 50'den fazla, devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ERMAN TOROĞLU: FAUL YOK

Eski hakem ve hakem yorumcusu Erman Toroğlu da pozisyonla ilgili olarak "Trabzonspor'un attığı golden önce faul yok" ifadelerini kullandı.