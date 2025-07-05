Beşiktaş transferde hız kesmiyor: Jens Cajuste

25 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Ipswich Town'da kiralık olarak forma giydi.

Premier League FA Cup ve EFL Cup'ta olmak üzere üç kulvarda 33 maçta forma giyen İsveçli oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.