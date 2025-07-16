Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Wolfsberger maçı HT Spor Canlı İzle - BJK hazırlık maçı CANLI İZLE - HT Spor İzle - HT Spor güncel frekans bilgileri ve yayıncı platformlar - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Wolfsberger maçı Canlı İzle!

        Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşıyor. Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayan müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor! Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılıklı goller var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor.

        Beşiktaş:Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.

        Wolfsberger: Polster, Diabate, Gruber, Wimmer, Matic, Piesinger, Sulzner, Renner, Zukic, Ballo, Kojzek.

        CANLI | BEŞİKTAŞ 2-2 WOLFSBERGER

        23' Mert Günok kalesinde devleşti!

        30' Wolfsberger, arkaya attığı top sonrası savunmada boşluğu yakaladı ve Dejan Zukic'in golüyle 1-0 öne geçti.

        36' Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Demir Ege Tıknaz, skoru eşitledi 1-1.

        44' Sol kanattan açılan ortayla kale ağzında topla buluşan M Sulzner, toğu ağlarla buluşturdu: 1-2.

        45+1' Serbest vuruşta topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Polster'ı frikikten avladı ve skorda dengeyi getirdi: 2-2.

        Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayan müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor.

        Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

        Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

        REKLAM

        Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:

        Bugün:

        19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

        17 Temmuz Perşembe:

        19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

        BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ

        BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?