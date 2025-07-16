Beşiktaş - Wolfsberger maçı Canlı İzle!
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşıyor. Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayan müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor! Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor.
Beşiktaş:Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.
Wolfsberger: Polster, Diabate, Gruber, Wimmer, Matic, Piesinger, Sulzner, Renner, Zukic, Ballo, Kojzek.
CANLI | BEŞİKTAŞ 2-2 WOLFSBERGER
23' Mert Günok kalesinde devleşti!
30' Wolfsberger, arkaya attığı top sonrası savunmada boşluğu yakaladı ve Dejan Zukic'in golüyle 1-0 öne geçti.
36' Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Demir Ege Tıknaz, skoru eşitledi 1-1.
44' Sol kanattan açılan ortayla kale ağzında topla buluşan M Sulzner, toğu ağlarla buluşturdu: 1-2.
45+1' Serbest vuruşta topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Polster'ı frikikten avladı ve skorda dengeyi getirdi: 2-2.
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayan müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor.
Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:
Bugün:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)