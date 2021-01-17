Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz: "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta orta yapıp gol attığımız için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Tamamen bir aile gibiyiz. Ağabeylerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi de bizim hocamız olduğu için ona sevgimiz, saygımız sonsuz. O bizim için, biz onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ROSİER

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rosier, "Kazandığımız için çok mutluyum, çok memnunum. Zirvede kalabilmemiz, pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu. Takım halinde çok iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasındaki atmosfere de değinen Rosier, "Birlikte marşlar söyledik, fotoğraf çektirdik. Böyle bir galibiyeti kutlamak güzel. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.