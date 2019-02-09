Rus medyası, 56 yaşındaki bir kadının domuz ağılında yığılıp kalmasının ardından, bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yenerek öldürüldüğü", daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu bildirildi. Rus medyasına konuşan dedektifler, "Yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadık" dedi.

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı. Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara krizi geçirdiği sanılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.