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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beton dökümü sırasında çöktü: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        İnşaatta beton dökümü sırasında çökme: 7 işçi yaralı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaatta beton döküm sırasında meydana gelen çökme sonucu 7 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:51
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        Beton dökümü sırasında çöktü: 7 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta birinci katın beton dökümü sırasında çökme oldu.

        Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bazı işçiler göçük altında kalırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken; inşaat alanında güvenlik önlemleri artırıldı.

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