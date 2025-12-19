Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Beton parçaları 3 aracın üzerine düştü | Son dakika haberleri

        Beton parçaları 3 aracın üzerine düştü

        Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısından düşen beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 01:31 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:31
        Zeytinburnu'nda Yeşiltepe Mahallesi 57 Sokaktaki tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü.

        Olayda yaralanan olmazken araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı.

        İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

