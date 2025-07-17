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        Haberler Dünya Amerika Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın hastalığına teşhis konuldu | Dış Haberler

        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın hastalığına teşhis konuldu

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'a kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.07.2025 - 23:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:32
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        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın hastalığına teşhis konuldu
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bacak ve ayaklarındaki şişkinliğin sebebini açıkladı. Sözcü Leavitt, kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde yaygın görülen, iyi huylu bir durum olduğunu belirtti.

        "BAŞKAN SAĞLIK DURUMUNU KORUYOR"

        79 yaşındaki ABD Başkanı Trump, son fotoğraflarda şişmiş ayak bilekleri ve morarmış eli görüldükten sonra tıbbi muayeneden geçti. Muayene sonucu Trump'a kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Sözcüsü, "Önemli olan, derin ven trombozu veya arter hastalığına dair hiçbir kanıt bulunmaması. Başkan mükemmel sağlık durumunu koruyor." dedi.

        KRONİK VENÖZ YETMEZLİK NEDİR?

        Kronik venöz yetmezlik, damarların kanı kalbe geri taşıma işlevini yeterince yerine getirememesi nedeniyle bacaklarda şişkinlik ve varis gibi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Bu durum, genellikle yaşla birlikte daha yaygın hale gelir.

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