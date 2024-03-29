Beyonce'den beklenen albüm geldi

'Queen B' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü pop şarkıcısı Beyonce, yeni albümü 'Cowboy Carter'ı hayranlarıyla buluşturdu. Albüm, 2022 yılında üç bölümlük bir proje olarak duyurduğu ve ilk bölümü 'Renaissance' albümünü yayımladığı çalışmanın ikincisi olarak piyasaya çıktı.

Pop şarkılarıyla dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Beyonce, bu kez ‘country’ türünde bir albüm çıkardığı için risk aldığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Şarkıcı, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda; "Bu bir Country albümü değil. Bu bir ‘Beyonce’ albümü" diyerek sanatsal anlamda kategorize edilmeye başkaldırdığını ilan etmişti.

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