Beyonce'den beklenen albüm geldi

'Queen B' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü pop şarkıcısı Beyonce, yeni albümü 'Cowboy Carter'ı hayranlarıyla buluşturdu. Albüm, 2022 yılında üç bölümlük bir proje olarak duyurduğu ve ilk bölümü 'Renaissance' albümünü yayımladığı çalışmanın ikincisi olarak piyasaya çıktı.

Pop şarkılarıyla dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Beyonce, bu kez ‘country’ türünde bir albüm çıkardığı için risk aldığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Şarkıcı, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda; "Bu bir Country albümü değil. Bu bir ‘Beyonce’ albümü" diyerek sanatsal anlamda kategorize edilmeye başkaldırdığını ilan etmişti.

Beyonce’ye yeni albümünde Miley Cyrus, Post Malone'la birlikte country ve folk müziğinin yaşayan efsanesi sayılan Willie Nelson gibi farklı müzik dallarından birçok önemli isim eşlik etti.

Grammy ödüllü şarkıcının “şimdiye karar yaptığı en iyi müzik” olarak nitelendirdiği yeni albümünün arkasındaki ilhamın Western filmler olduğu belirtildi. Albüme ilham veren filmlerden bazıları arasında The Hateful Eight, Space Cowboys, The Harder They Fall ve yakın zamanda Oscar adayı olan Killers of the Flower Moon’un (Dolunay Katilleri) yer aldığı öğrenildi.