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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

        Muğla'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

        Bir türlü sonu gelmeyen kadın cinayetlerinin bir yenisi Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşandı. Cani koca, sokak ortasında tartıştığı 4 çocuk annesi eşini tabancayla başından vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 02:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 02:46
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        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat G. (39) tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi Neşe G. (34), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G, boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

        TABANCAYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

        Tartışmada Vedat G, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

        4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı.

        Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.

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