Muğla'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat G. (39) tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi Neşe G. (34), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G, boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

TABANCAYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ Tartışmada Vedat G, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI 4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.