Trump, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in "azledilmek yerine övülmesi gerektiğini" savundu

ABD siyasal sisteminde azil süreci Temsilciler Meclisinde başlıyor. Burada ilgili maddenin ya da maddelerin kabul edilmesi halinde Senatoda asıl yargılama ve karar süreci gerçekleştiriliyor.
Buna göre, basit çoğunluğun sağlanması halinde Temsilciler Meclisi, Hegseth'i azil maddelerinde yöneltilen suçlamalarla itham edebilir.
Bu durumda Hegseth'in suçlu olup olmadığına ilişkin yargılamayı gerçekleştirecek olan Senato, düzenleyeceği oturumlarda azil maddelerini ele alıp tartışacak.
Hegseth'in görevden alınabilmesi için Senatoda mevcut üyelerin üçte ikisinin oyuna ulaşılması gerekiyor, 100 senatörün tamamının oy kullanması halinde bu sayı 67 oluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin desteğini alan Hegseth'e karşı mevcut Senato aritmetiğinde bu sayıya ulaşılması pek mümkün görünmüyor.