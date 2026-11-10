Trump, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in "azledilmek yerine övülmesi gerektiğini" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azledilmesine yönelik girişimlere tepki göstererek, Hegseth'in azledilmek yerine övgüyü hak ettiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hegseth'i azletmeye çalıştığını belirttiği ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'yi "tam bir kaybeden" olarak nitelendirdi.

Hegseth'in ülkenin "belki de en popüler ve başarılı askeri yetkilisi" olduğunu öne süren Trump, "ABD ordusuna katılımın eski Başkan Joe Biden dönemindeki en düşük seviyesinden rekor düzeye çıktığını ve Venezuela ile İran'da iki zafer elde edildiğini" savundu.

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Trump, "Pete Hegseth'in azledilmek yerine övülmesi gerekiyor. Kongre, Pete'in arkasında durun." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, özellikle 3 Kasım seçimlerini Cumhuriyetçilerin kaybetmesinin ardından İran'la savaşı destekleyen isimlerden biri olması bağlamında gündeme gelmiş ve Başkan Trump'ın kendisini görevden almayı düşündüğü iddia edilmişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Massie, Hegseth'in azline yönelik 8 maddeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Tasarı, Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal bir görevde bulunma hakkının elinden alınmasını talep ediyor. Sekiz maddelik azil metni, Hegseth'in İran, Yemen ve Venezuela'daki ABD askeri operasyonlarındaki rolünün yanı sıra askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddiaları içeriyor.

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