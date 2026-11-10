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        Haberler Dünya ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi? Trump'tan açıklama

        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi? Trump'tan açıklama

        ABD Başkanı Trump İran ile savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirtti ve "Şu anda İran'a askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?

        ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı.

        Trump, Beyaz Saray'da brifing odasında katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        ABD Başkanı, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

        İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yaptı.

        İsrail ve Orta Doğu’nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden ABD Başkanı, bununla birlikte İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu belirtti.

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        "HİÇBİR ŞEYİ GARANTİ EDEMEM"

        Öte yandan Trump, bir soru üzerine, ABD olarak sadece mevcut statükoyu koruduklarını ancak İran'ın aksi yönde bir adım atması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

        Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız." diye ekledi.

        ABD’nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.

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