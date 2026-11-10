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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'e: Bizden silah alabilir ama finansman sağlamamız gerekmiyor

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'e: Bizden silah alabilir ama finansman sağlamamız gerekmiyor

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e artık finansman sağlamaları gerekmediğini vurguladı. Rubio açıklamasında, "Başkan Trump'ın beklentisi, İsrail'in artık yeterince refah düzeyine ve zenginliğe ulaştığı, dolayısıyla sadece 'satış' modeline geçebileceği yönünde" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in finansal açıdan yeterli bir seviyede olduğunu ve ülkesinin artık Tel Aviv yönetimine finansman sağlamasına gerek kalmadığını ifade etti.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Rubio, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rubio, "Başkanın (Donald Trump) beklentisi, İsrail'in artık yeterince refah düzeyine ve zenginliğe ulaştığı, dolayısıyla sadece 'satış' modeline geçebileceği yönünde. Bizden silah alabilir ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor Zaten bu, bizzat İsrail tarafının bize önerdiği bir husus." dedi.

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        ABD ve İsrail'in bir mutabakat zaptı üzerinde müzakereler yürüttüklerini aktaran Rubio, İsrail'in de silah ürettiğini hatırlatarak bazı kalemlerde ortak üretim modeline geçebileceklerini kaydetti.

        RUBIO'DAN HEGSETH'E DESTEK

        ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, özellikle 3 Kasım seçimlerini Cumhuriyetçilerin kaybetmesinin ardından İran'la savaşı destekleyen isimlerden biri olması bağlamında gündeme gelmesi ve Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden almayı düşündüğü iddia edilmesiyle ilgili soruya Rubio, bu anlamda Hegseth'in arkasında durduğunu ve "çok iyi iş çıkardığını" düşündüğünü söyledi.

        Rubio, yapay zekanın faydalarıyla birlikte getirdiği birçok zararının da olduğuna dikkati çekerek, "Biyolojik ve kimyasal silahlar üretmek, altyapıya yönelik siber saldırılar düzenlemek ya da büyük yıkımlara yol açabilecek şiddet veya terör eylemleri gerçekleştirmek için nasıl kullanılabileceği konusunda endişeleniyor musunuz? Ayrıca, ekonomimiz üzerinde yaratacağı yıkıcı (dönüştürücü) etki hakkında da daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekanın ekonomik faydaları olacaktır; ancak aynı zamanda bazı sektörleri ve çalışanları devre dışı bırakma potansiyeli de var." değerlendirmesinde bulundu.

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        Küresel kurumların, yapay zekanın gelişimini "sekteye uğratacak bir düzenleme arayışında" olduğunu aktaran Rubio, bu durumdan endişe duyduğunu ve yaklaşımı doğru bulmadığını aktardı.

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