Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı Bulutlu 14° Ankara Yağmurlu 6° İzmir Parçalı bulutlu 17° Antalya Parçalı bulutlu 18° Trabzon Güneşli 13° Bursa Parçalı Bulutlu 13° Adana Parçalı bulutlu 19° Diyarbakır Kısmen Güneşli 11° Gaziantep Kısmen Güneşli 12° Ağrı Güneşli 5°

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURDUR 3°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

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KONYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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DÜZCE 3°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu