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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:08 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 14°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 17°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 18°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 12°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA 7°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE 10°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL 8°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 5°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        DENİZLİ 8°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR 10°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA 9°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA 8°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 7°C, 19°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ANTALYA 11°C, 20°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR 3°C, 12°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 5°C, 17°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA -2°C, 6°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

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        KONYA 0°C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        NEVŞEHİR -3°C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU 0°C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        DÜZCE 3°C, 11°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU -2°C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK 6°C, 12°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA 0°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE 2°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN 5°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON 4°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM -8°C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS -6°C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA -1°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN -6°C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 1°C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN 1°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT 1°C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA 4°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

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