Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 3°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
NEVŞEHİR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu