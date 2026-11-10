İşsizlik Fonu 2027’de hız kesecek

Çalışanların işsiz kaldıklarında en büyük güvencesi olan İşsizlik Sigortası Fonu, 2000 yılında kuruldu. Fondan işsizlik maaşı ödemelerine ise 2002 yılı mart ayında başlandı. Söz konusu tarihten bugüne kadar 24 milyon 117 bin 56 kişi işsizlik ödeneği için başvurdu ancak bunlardan 12 milyon 817 bin 309 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bugüne kadar yapılan işsizlik ödeneği tutarı 249,3 milyar lira oldu.

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İşsizlik Fonundan işsizlik ödeneğinin dışında kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ödemesi ile nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu ödemelerin yanı sıra hak sahipleri adına ödenen genel sağlık sigortası primleri, işlem giderleri, damga vergisi giderleri dahil toplam 20 milyon 573 bin işçi için yapılan ödeme tutarı 374,8 milyar liraya ulaştı.

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İşsizlik Sigortası Fonuna işçinin prime esas kazancının yüzde 1’i oranında işçi primi, yüzde 2’si oranında işveren primi kesiliyor. Devlet de her ay yüzde 1 oranında katkı sağlıyordu. Bu yıl mayıs ayından itibaren devlet katkısı yüzde 0,5’e indirildi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYONA YAKLAŞTI

İşsizlik Fonunun 2025 yılında 259,2 milyar lira olan işçi ve işveren primi geliri, bu yılın on aylık döneminde 275,8 milyar lira oldu. Geçen yıl 85,3 milyar lira olan devlet katkısı ise bu yıl 66 milyar lirada kaldı. Fonun en önemli gelir kalemlerinden birini faiz gelirleri oluşturuyor. Geçen yıl 151,2 milyar lira olan faiz geliri bu yıl on aylık dönemde 200,6 milyar lira oldu. Diğer gelirlerle birlikte toplam gelirler 526 milyardan 580,5 milyar liraya yükseldi.

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Fonun 2025 yılında 256,5 milyar lira olan toplam giderleri bu yılın on aylık döneminde 292,1 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl 80,7 milyar lira olan işsizlik ödeneği bu yıl 90,3 milyar lira olarak gerçekleşirken, aktif işgücü programlarına yapılan ödemeler 43,8 milyardan 58,6 milyar liraya, işbaşı eğitim programlarına yapılan harcamalar 29,1 milyardan 29,8 milyar liraya, teşvik ve destek ödemeleri ise 97,2 milyar liradan 106,6 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl 628.5 milyar lira olan İşsizlik Fonunun toplam varlığı ekim ayı sonu itibarıyla 916,9 milyar liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programına göre fonun toplam varlıkları geçen yıla göre yüzde 48 oranında artarak 2026 yılı sonunda 931,4 milyar liraya ulaşacak. Aktif işgücü programları, işbaşı eğitim programları, teşvik ve destek ödemeleri için geçen yıl toplam 191,4 milyar lira olan harcamaların bu yılın sonunda 291,7 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

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İŞSİZLİK FONU 2027 YILINDA HIZ KESECEK

İşsizlik Sigortası Fonunun toplam gelirlerinin gelecek yıl bu yıla göre sadece yüzde 12 oranında artarak 767,9 milyar lira olması bekleniyor. İşçi ve işveren prim gelirleri yüzde 25 oranında artarak 419,3 milyar lira olurken, devlet katkısından sağlanan gelir bu yıla göre yüzde 10 oranında azalarak 69,9 milyar lirada kalacak. Gelecek yılki faiz gelirlerinin ise 223,4 milyar lira ile bu yılki seviyede kalacağı öngörülüyor.

Gelirlerdeki yüzde 12’lik artışa karşılık fonun toplam giderlerinin gelecek yıl yüzde 61 oranında artması bekleniyor. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garantisi ödemelerinin yüzde 34 artışla 122,3 milyar lira olması öngörülüyor. Aktif işgücü programları, işbaşı eğitim programları, teşvik ve destek için yapılan ödemelerin ise yüzde 69 oranında artarak 493,8 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

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Bu gelişmeler sonucu fonun toplam varlığının yüzde 16 artışla 1 trilyon 83,2 milyar lira olması bekleniyor.

İMALAT SANAYİİNE DESTEK 2027 VE 2028’DE DEVAM EDECEK

İmalat sanayi sektörlerinde istihdamı koruma ve artırma amacıyla bu sektörlerde faaliyet yürüten işletmelere yönelik 2026 yılında uygulanan istihdamı koruma desteği için ihtiyaç duyulan kaynak FONUN 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’ini aşmamak kaydıyla İşsizlik Fonundan karşılanıyor. İmalat sanayi sektörlerine yapılan desteğin süresi 2027 ve 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatıldı.

Turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait iş yerlerinde 2026 yılı mayıs – aralık dönemine ilişkin olmak üzere işçi başına aylık 3 bin 500 lira destek de fondan sağlandı. Yeni bir kanun çıkmazsa turizm sektörüne verilen destek bu yılın sonunda bitecek.

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İŞKUR tarafından düzenlenen aktif işgücü programlarından 2025 yılında 259.927 kişi yararlandı. Ağustos ayı itibarıyla 2026 yılında ise 194 bin 119 kişi aktif işgücü programlarından yararlandı. Bu kişiler için işsizlik fonundan 2025 yılında 20,6 milyar lira, 2026 yılında da 26,1 milyar lira harcandı.

İŞKUR tarafından yürütülmekte olan işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarıyla nitelikli işgücü yetiştirilmesine devam ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılı ocak – ağustos döneminde işbaşı eğitim programlarından 48 bin 445 kişi, mesleki eğitim kurslarından da 14 bin 856 kişi faydalandı.