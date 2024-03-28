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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 23:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 23:06
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        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
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        Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresi Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında, Mehmet Karakayalı idaresindeki otomobil, Kudbettin Kazancı yönetimindeki hafif ticari araç ve Hamdullah Kınış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Erol, Hamdullah Kınış ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X hesabından, Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

        "Kazaya trafik ve sağlık birimlerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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