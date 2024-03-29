Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan ve Patrick Schick!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ve Çek golcü Patrick Schick'i gündemine aldı
Bu sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Siyah-beyazlı yönetim şampiyonluk için kolları sıvarken, transfer listesinde birçok yıldız oyuncu yer alıyor.
Hemen hemen her mevkiye takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isimler Salih Özcan ve Patrick Schick oldu.
Kartal, orta sahasını Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'la güçlendirmek istiyor.
Aboubakar ve Cenk Tosun'la yolları ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş'ın golcü adayı ise Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı forvet Patrick Schick.
Siyah-beyazlı yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Dortmund'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Salih Özcan, bu sezon takımıyla 26 resmi maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.
28 yaşındaki Çek golcü Schick ise Leverkusen formasıyla 20 resmi maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Schick, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen ve Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Leverkusen'de maçlara genellikle kulübede başlıyor.