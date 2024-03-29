İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-23" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

🟥Talgat Baisaov ve

“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

🟥 Maxat Rakhishov

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/yZoCTRFTjn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2024

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.