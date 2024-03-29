Efe Akman Galatasaray'da kalıyor, Hamza Akman ayrılıyor!

Süper Lig'de şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarına başlamış durumda. Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kısa bir kamp ile değerlendiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da gelecek sezonlara yönelik kararlarını vermeye başladı. Gelecekleri merak edilen Akman kardeşlerinin de akıbetleri netleşti.

EFE, BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ! Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Efe Akman, yuvada kalmayı tercih etti. Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç futbolcu, Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmiş durumda. REKLAM Florya'nın son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli oyuncular arasında kabul edilen Efe, yurt dışından ilgi bulunmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşına geçen günlerde basan genç futbolcunun temsilcisi ile kısa sürede masaya oturacak ve profesyonel sözleşme imzalayacak. HAMZA YİĞİT AKMAN YUVADAN UÇUYOR Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman ise sezon sonunda yuvadan uçuyor. 19 yaşına gelmesine rağmen istediği süreleri bulmakta zorlanan genç futbolcu, düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor.