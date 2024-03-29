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        Haberler Dünya Son dakika haberi Yunanistan'da peş peşe depremler!

        Son dakika haberi Yunanistan'da peş peşe depremler!

        Son dakika... Yunanistan'da peş peşe depremler meydana geldi. EMSC, Yunanistan'ın güneyinde meydana gelen depremin 6 büyüklüğünde olduğunu, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünün 5.8 olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:28
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        Yunanistan'da peş peşe depremler!
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        Atina Üniversitesi, bugün Yunanistan’ın güneyinde, kıyı sahanlığında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremi 5.8 olarak teyit etti.

        Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Strofades'in 25 km doğusundaki sahil köyü Ioni'de saat 9:11'de deprem meydana geldi.

        Jeodinamik Enstitüsü'nün ilk değerlendirmesi, Mora Yarımadası'nın batı kıyısındaki Strofades'in doğusunda art arda iki deprem yaşandı. Richter ölçeği, sırasıyla 21 ve 25 km uzaklıkta meydana gelen depremlerin büyüklüğünü 5,6 ve 5,7 olarak ölçtü.

        Art arda gelen depremler Attika'da da hissedildi.

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        #Son dakika haberler
        #yunanistan
        #Deprem
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